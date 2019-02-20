Украине не хватает внутреннего консенсуса для решения конфликта на Донбассе, – политолог. Новости

Украине не хватает внутреннего политического консенсуса для выступления с активной позицией по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Фесенко.

«Чтобы украинская позиция была более эффективной, в частности во взаимодействии с ООН, ОБСЕ и Европейским Союзом, нужна проактивная позиция. Не позиция реагирования на предложения Германии, Мартина Сайдика или ОБСЕ, а, чтобы это была действительно активная украинская позиция», – сказал он.

По его словам, ни у одного кандидата в президенты Украины нет конкретного плана действий по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе с расписанным механизмом введения миротворцев.

«Ключевая проблема, которая существует, проявилась в отношении к Минским соглашениям. ООН является механизмом поиска консенсуса политических решений. Как раз в Украине не хватает внутреннего политического консенсуса – и в отношении к Минску, и в целом в отношении к урегулированию конфликта на Донбассе. Есть необходимость поиска внутреннего политического консенсуса в отношении украинской позиции», – считает Фесенко.

«Нам нужно определиться, какой должна быть украинская позиция в отношении мандата миротворческой миссии ООН. В широком смысле – нам нужно найти консенсус, чтобы в следующем составе парламента было большинство, которое имело бы единую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе. Если у нас будут такие же позиции, как сейчас: президент говорит: "Ни шагу назад, никаких компромиссов с Россией", Медведчук говорит об автономии для Донбасса – какой консенсус? Ничего не будет тогда», – резюмировал политолог.

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