В Кабмине перечислили убытки от аннексии Крыма и войны на Донбассе. Новости

С 2014 года Украина несла огромные убытки из-за аннексии Крыма и вооруженных действий на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе заседания правительства заявил глава Министерства экономического развития и торговли Степан Кубив.
«Аннексия Крыма и оккупация части востока Украины привели к сокращению ВВП в 2014 году почти на 7%, в 2015 году – почти на 10%. Инфляция в 2014 году составила 25%, а в 2015 году превысила 40%», – сказал он.
По его словам, из-за аннексии Крыма Украина потеряла и значительную часть портовой инфраструктуры. «Негативный эффект от потери портов Россия сейчас усиливает блокадой Азовского и Черного морей», – подчеркнул Кубив.
«До сих пор 115 из 150 угольных предприятий находятся на временно оккупированной территории», – добавил министр.
Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта доля Донбасса в общегосударственном ВВП сократилась более, чем в 2 раза и в 2018 году составила 7% от ВВП всей Украины.
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