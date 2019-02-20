Возможность вмешательства РФ в выборы в Украине остается серьезным вопросом, – эксперт. Новости

Серьезным вопросом остается возможность российского вмешательства в выборы в Украине, а в независимости наблюдателей из России существуют серьезные сомнения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе международной конференции «Избирательная кампания в Украине: основные тенденции и проблемы» сообщила руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Габриэле Бауманн.

По ее словам, серьезным вопросом остается возможность российского вмешательства в выборы.

Также она поддерживает украинские власти в решении не допускать наблюдателей из РФ на выборы в Украине. «Я считаю, что западные наблюдатели должны понять ситуацию, когда Украина на основании закона не допускает наблюдателей из России. При условиях, которые сложились, существуют серьезные сомнения в их независимости», – сказала Бауманн.

Напомним, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что РФ ждет разъяснений от ОБСЕ по поводу запрета наблюдать за выборами в Украине гражданам России.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Ранее сообщалось, что миссия БДПИЧ ОБСЕ начала работу по наблюдению за выборами президента Украины. БДИПЧ ОБСЕ, вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента. Кроме того, ЦИК Украины закрыла все избирательные участки в России, а глава МИД Украины уведомил ОБСЕ, что Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах. В Украине за выборами президента будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ. 7 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», согласно которому гражданам РФ запрещено наблюдать за выборами.

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