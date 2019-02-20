Ситуация в пунктах пропуска днем 20 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Антон: «11:25. "Каргилл". Основная до моста. Льготная вполовину меньше и двигается гораздо лучше. В основной с 6:30 только треть пути до БП протянули. Это из Донецка. Почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «10:52. Приехал в Еленовку в 5:30, проехал Еленовку в сторону Волновахи в 10:00 по Донецку. Стою на "нулевом" украинском. Тут машин + перевозы скопилось много»;

«Администратор»: «12:56. Еленовка в Украину. В общей очереди 80 машин, льгота 20, только приехала с блокпоста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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