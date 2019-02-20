Крым и Донбасс: Кубив рассказал о потере госпредприятий оборонного комплекса. Новости

С 2014 года из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе украинская оборонная промышленность понесла значительные убытки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе заседания правительства заявил глава Министерства экономического развития и торговли Степан Кубив.

«Мы потеряли 13 государственных предприятий в аннексированном Крыму – это судостроительные и ремонтные предприятия, научно-промышленные центры и конструкторские бюро. Мы потеряли 10 госпредприятий на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей», – сказал он.

По его словам, среди госпредприятий, расположенных на неподконтрольном Донбассе, были те, которые производили станции радиолокационной разведки. «В 2014 году Украина потеряла налаженную кооперацию и привычный для наших компаний рынок сбыта. Россия в одностороннем порядке запретила транзит товаров с территории Украины. Все мы знаем, что в 2014 году именно на рынок СНГ была преимущественная ориентация украинской оборонной промышленности», – заявил Кубив.

Министр подчеркнул, что правительство Украины утвердило стратегию развития предприятий оборонно-промышленного комплекса до 2028 года, а также государственную программу реформирования отрасли – до 2021 года. «В среднесрочной перспективе наши усилия будут направлены на институционную перестройку ОПК, удовлетворение потребностей украинской армии в современном вооружении, в расширении присутствия наших государственных и частных предприятий на внешних рынках», – сообщил глава Минэкономразвития.

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