Украина за три года в разы увеличила финансирование ОПК, – Кубив. Новости

Украина за последние три года в разы увеличила финансирование оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а результаты этого можно наблюдать уже сегодня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе заседания правительства заявил глава Министерства экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«В 2017 году Украина инвестировала в ОПК из государственного бюджета почти 400 млн грн. В 2018 году финансирование ОПК увеличилось почти в 8 раз – до 3,2 млрд грн. В 2019 году финансирование ОПК составит 2,4 млрд грн, а в целом это 5% ВВП, которые мы направляем на безопасность», – сказал он.

«К выполнению государственных программ привлечены более 20 предприятий. Несмотря на то, что реализация проектов по переоборудованию предприятий в среднем продолжается от 2-х до 4-х лет, уже сегодня можно говорить о конкретных результатах», – продолжил Кубив.

Министр проинформировал, что на государственном предприятии «Луч» начали серийное производство ракет «Ольха» с дальностью поражения цели более 100 км. «Созданы производственные мощности для промышленного производства патронов для стрелкового оружия калибрами 9,18 мм и 9,19 мм на казенном предприятии "Форд". Успешная реализация этого проекта дала возможность начать создание мощностей для производства боеприпасов калибров от 5,45 мм до 7,62 мм. Это позволит обеспечить патронами соответствующего калибра весь силовой блок Украины», – рассказал он.

«Мы начали создание производства корпусов для боеприпасов калибров от 100 мм до 150 мм на государственном предприятии "Артем". Такими технологиями производства владеют только несколько стран мира – США, Турция, Китай, Южная Корея», – добавил Кубив.

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