Давайте, скинемся: В Славянске ищут способ срезать решетки в горотделе полиции (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) требуют демонтировать решетки в холле отделения местной полиции, чтобы упростить для граждан пропускной режим в здание. Как передает корреспондент «Донецких новостей», с таким предложением выступил депутат горсовета Дмитрий Кочуков.

Депутат обратился к начальнику Славянского отдела полиции Анатолию Ковальчуку во время сессии горсовета, которая состоялась сегодня, 20 февраля. «Я неоднократно на разных мероприятиях в присутствии полиции высказывал свое мнение по поводу наличия так называемого пропускного режима в городском отделе полиции. Я считаю, что это просто унижение человеческого достоинства граждан, которые приходят на прием в полицию. Вот эти двойные решетки – перед ними пространство всего в 40 см, где люди вынуждены ютиться каким-то образом в ожидании работника полиции», – отметил Дмитрий Кочуков.

В качестве примера он привел ситуацию с пропускным режимом в Краматорском отделении полиции и в Славянском горсовете, где нет никаких решеток, а установлены турникеты. «В Краматорске абсолютно другая ситуация, достаточно комфортная. Люди приходят, им помогают. У нас в городском совете уже 5 лет все открыто, и все нормально с охраной общественного порядка. Поэтому прошу пересмотреть этот вопрос, чтобы человек приходил, получал услуги от полиции и не чувствовал себя униженным в такой ситуации», – сказал депутат.

Руководитель полиции Славянска Анатолий Ковальчук признал наличие проблемы. «Да, действительно, тот пропускной режим, который у нас есть, не совсем, скажем так, соответствует нормам права, чисто человеческим. Но, опять же, это вызвано тем, что у нас город, в котором начинались боевые действия. И, наверное, исходя из этого, мой предшественник, скажем так, – укрепил пропускной режим. Вы правильно подметили, что в Краматорске практически свободный доступ. Там стоит турникет», – сказал руководитель полиции Славянска Анатолий Ковальчук.

При этом он акцентировал – на демонтаж решеток нужно дополнительное финансирование, которого нет. «Я не строитель, я не банкир, я даже не юрлицо. За что я сейчас буду это переделывать? Поэтому я обращаюсь к вам, депутатам, к городу, к предпринимателям – давайте поможем переделать, я только "за"», – обратился к присутствующим Ковальчук.

Решение выхода из ситуации предложил городской голова Вадим Лях. «В этом вопросе – поможем: ломать – не строить. Разломаем – поможем. Новый отдел не построим, но для граждан, в данном вопросе – что-нибудь придумаем. У нас есть депутаты, не бедные люди, сбросимся. Ради жителей нашего города – помогут. Это не могут быть бюджетные деньги», – сказал мэр.

Начальник полиции предложение поддержал и пообещал подготовить проект по демонтажу решеток.

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