Пропуск в зону ООС (АТО): Как дозвониться в Координационные группы. Новости

Сегодня, 20 февраля, из 11-ти номеров телефонов Координационных групп (КГ) в зоне проведения Операции объединенных сил доступными оказались лишь 5. Таковы данные мониторинга, проведенного «Донецкими новостями».

Так, дозвониться удалось только в Координационные группы Мариуполя (Донецкая обл.) и Старобельска (Луганская обл.).

Следует отметить, что проблемы с дозвоном в Великую Новоселку и Бахмут (до переименования – Артемовск) сохраняются на протяжении нескольких лет. Как пояснили «Донецким новостям» в Координационной группе Мариуполя, если вы не можете дозвониться, «абонент – не абонент», это не означает, что группа не работает. Просто в зоне ООС возможны проблемы с мобильной связью, что как раз и характерно для Бахмута и Великой Новоселки.

С контактами КГ можно ознакомиться на сайте «Реестра разрешений для перемещения лиц в зоне АТО» в разделе «Контакты»:

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Чаще всего в КГ обращаются граждане по различным вопросам относительно электронного пропуска для пересечения линии разграничения. Сотрудники КГ имеют полный доступ к реестру пропусков, поэтому в телефонном режиме у них можно:

получить консультацию по оформлению пропуска;

выяснить срок действия вашего пропуска;

аннулировать старый пропуск (если, например, не удается самостоятельно его продлить или были допущены ошибки);

узнать, почему пропуск пропал из реестра данных;

получить консультацию по пересечению линии разграничения;

и пр.

При этом по вопросам электронного пропуска можно обращаться в любые Координационные группы, вне зависимости от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ), через который гражданин планирует пересекать линию разграничения. Например, пересекающие КПВВ в Донецкой области могут обратиться в КГ Старобельска (Луганская обл.), где им всегда помогут (если человек сможет дозвониться).

Обладателю электронного пропуска не обязательно звонить лично, это может сделать, грубо говоря, кто угодно – что удобно для пожилых граждан, вместо которых могут позвонить родственники или знакомые.

Для проверки сотрудник КГ не будет расспрашивать – кто вы, и почему интересуетесь состоянием пропуска того или иного человека. Он затребует лишь информацию о серии и номере паспорта, на который оформлен пропуск. За один звонок в КГ таким образом можно решить вопросы по нескольким пропускам.

При дозвоне в Координационные группы следует учитывать тот факт, что на неподконтрольной украинской власти части Донбасса из украинских мобильных операторов доступен только Vodafone (МТС). Поэтому проживающие за линией разграничения стараются звонить на номера Vodafone Координационных групп. В этой связи номера КГ с телефонными кодами (050), (095), (066), (099) наиболее перегружены.

Мониторинг доступности телефонов Координационных групп

по состоянию на 20 февраля

Координационная группа Пункты приема документов Уровень доступности телефонов Номер телефона Мониторинг 20.02.2019 Великая Новоселка Координационная группа ОТУ «Мариуполь» (при Великоновоселковском отделении Волновахского отдела ГУНП в Донецкой обл.) пгт Великая Новоселка,

ул. Пушкина, 30

г. Красногоровка,

ул. Административная, 3а, каб. 9 КПВВ «Марьинка» (097) 258-38-47 Киевстар Недоступен – «Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності». (050) 848-69-35 Vodafone / МТС Недоступен – «На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок». Мариуполь Координационная группа ОТУ «Мариуполь» (при Мариупольский отделе полиции ГУНП в Донецкой обл.) г. Мариуполь,

ул. Архитектора Нильсена, 35а г. Мариуполь, пгт Сартана, ул. Челюскинцев, 67а (097) 010-94-25 Киевстар Доступен. Телефон часто занят, или не берут трубку, но спустя время дозвониться возможно. (063) 658-63-97 Life Доступен. Телефон может быть занят, но спустя время дозвониться возможно. Бахмут Координационная группа ОТУ «Донецк» (при Бахмутском отделе полиции ГУНП в Донецкой обл.) г. Бахмут,

ул. Независимости, 60 КПВВ «Майорское» (096) 408-46-27 Киевстар Недоступен – «Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності». (099) 283-45-37 Vodafone / МТС Недоступен – «На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок». Спустя время приходит SMS-уведомление, что абонент снова на связи. Но при попытке перезвонить абонент опять «не може прийняти ваш дзвінок». (093) 894-76-91 Life Недоступен – «Абонент не доступний. Будь ласка, надішліть SMS, або зателефонуйте пізніше». Старобельск Координационная группа ОТУ «Луганск» (при Старобельском отделе полиции ГУНП в Луганской обл.) г. Старобельск,

ул. Айдарская, 20 (066) 092-36-04 Vodafone / МТС Доступен. Телефон может быть занят, но спустя время дозвониться возможно. (096) 243-84-02 Киевстар Доступен. Телефон может быть занят, но спустя время дозвониться возможно. (066) 897-50-81 Vodafone / МТС Доступен. Телефон может быть занят, но спустя время дозвониться возможно. (095) 751-98-90 Vodafone Недоступен – «На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок».

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