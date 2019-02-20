Нужен план «Б»: Советник МинВОТ о миротворцах на Донбассе. Новости

Украине нужно разработать запасной план действий, если Россия заблокирует введение миротворцев на Донбасс в ходе голосования в Совете безопасности ООН за украинский вариант резолюции. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Александр Левченко.

«Если ветируется этот документ, нужно иметь план "Б", но по плану "А" нужно сказать всем наперед: применение миротворческой миссии – это фактически единственный путь и возможность мирным способом решить вопрос на Донбассе. С блокированием направления миротворческой миссии у нас инструмент решения вопроса на Донбассе мирным способом фактически выбивается из рук. Я не вижу иных путей», – сказал он.

«Есть у нас один политик, который говорит, что не нужна вообще миротворческая миссия, дайте автономию и все дела. Но является ли это национальными интересами Украины? Думаю, что нет, потому что у нас, к сожалению, есть негативный опыт с Крымом, когда за 18 дней псевдореферендум, российские штыки и территории нет», – продолжил Левченко.

По его мнению, стоит обратить внимание и на появление в СМИ помощника президента РФ Владислава Суркова, который недавно написал статью о том, что «Россия только разворачивает свои силы, и собирание земель только начинается, что Крым – это только начало, Донбасс – это небольшое продолжение, а там проглядываются какие-то иные перспективы». «Тут нам всем нужно быть очень внимательными», – отметил советник главы МинВОТ.

Эксперт также проинформировал, что украинская сторона совместно с международными партнерами все еще готовит свой вариант проекта резолюции ООН по введению миротворческой миссии на Донбасс, в которой обязательно должно быть прописано, что миротворцы вводятся для выполнения Минских соглашений.

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