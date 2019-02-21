В «ЛНР» мужчина убил отца, тело вынес на балкон, а потом вывез и поджог. Новости

На неподконтрольном украинским властям Луганске мужчина убил родного отца и пытался скрыть следы преступления, но в итоге – явился с признательными показаниями в «полицию». Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что 11 февраля мужчина 1987 года рождения заявил «полиции» о том, что в начале этого месяца по месту жительства в ходе ссоры на бытовой почве он убил своего 66-летнего отца.

«Пояснил, что 2 февраля у него с отцом произошел словесный конфликт, в ходе которого он взял молоток и ударил отца 5 раз по голове», – заявила представитель «МВД ЛНР».

В ходе следственного эксперимента мужчина сообщил, что его отец после ударов был жив, он проверял его пульс, но оказать помощь или вызвать «скорую помощь» он не пытался, а завернул тело и вынес на его балкон, а после уничтожил следы преступления.

«Через несколько дней вместе со своим знакомым вывез тело отца на автомобиле в лесополосу в районе поселка Косиора. На следующий день, 6 февраля, вернувшись на это место, облил тело отца растворителем и поджег. Сотрудниками полиции в ходе проведения проверки был обнаружен труп и орудие преступления», – говорится в сюжете «МВД ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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