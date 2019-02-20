Россия распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря, – Порошенко. Новости

Украина 5 лет живет в условиях «горячего» вооруженного конфликта на Донбассе, а Россия ведет себя еще более агрессивно и на суше, и на море. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе 73-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), которое транслировали украинские телеканалы, заявил президент Петр Порошенко.

«Сегодня – пятая годовщина начала иностранной вооруженной агрессии против моей страны, против Украины. Я хочу выразить глубочайшую благодарность Генеральной Ассамблее ООН, которая на протяжении всех этих лет выражала решительную поддержку Украине в борьбе с агрессией, оккупацией», – сказал он.

По его словам, сейчас Россия ведет себя еще более агрессивно по отношению к Украине – и на суше, и на море. «Способность ООН надлежащим образом отреагировать на этот вызов будет иметь, безусловно, прямое влияние на будущее мирового порядка, основанного на правилах», – заявил Порошенко.

Президент напомнил, что именно 20 февраля в 2014 году Россия начала «скрытое вооруженное вторжение в Украину, что прямо нарушает нормы и принципы Устава ООН». «3 марта 2014 года эта война забрала свою первую жертву – это был Решат Аметов, крымский татарин. Он самостоятельно выступил с мирной акцией протеста против агрессии. Россияне задержали его, пытали и убили его. Причиной смерти стало ножевое ранение в глаз, и это было всего лишь начало ужаса в оккупированном Россией Крыму», – отмечает Порошенко.

«На протяжении 5 лет народ Украины живет в условиях самого продолжительного в истории Европы горячего конфликта. Россия начала войну против своего соседа, которого она называет "братским народом", и не демонстрирует никаких намерений остановиться. Почти каждый день мы теряем лучших сыновей и дочерей. Сначала Россия захватила Крым, потом превратила Донбасс в поле боя, а дальше – распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря», – акцентировал глава государства.

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