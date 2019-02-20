Иностранцам придется «раскошелиться»: В Славянске повысили размер туристического сбора. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) повысили размер туристического сбора. Причем, иностранцы должны будут заплатить в 10 раз больше, нежели жители Украины. Такое решение сегодня, 20 февраля, приняли на сессии Славянского городского совета.

Как пояснил «Донецким новостям» начальник Управления экономического и инвестиционного развития Славянского городского совета Виктор Смиренский, органы местного самоуправления ежегодно утверждают ставку сбора на текущий год. «Но в этом году туристический сбор полностью поменялся: изменилась ставка, изменилась база налогообложения», – сказал он.

В решении горсовета ставка туристического сбора на 2019 год для одного человека в сутки на территории Славянска установлена в размере:

для внутреннего туризма – 0,3% от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года;

для въездного туризма – 3%.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года – 4 173 грн. Таким образом, в этом году туристический сбор в Славянске составит:

для внутреннего туризма (граждан Украины и / или лиц, постоянно проживающих на территории Украины) – 12,52 грн в сутки.

для въездного туризма (прибытие на территорию Украины и / или перемещение в пределах территории Украины лиц, постоянно не проживающих на территории Украина, то есть иностранцев) – 125,19 грн в сутки.

Отметим, что ранее туристический сбор в Славянске взымался со стоимости всего периода проживания (ночевки) в размере 1% от минимальной зарплаты.

Виктор Смиренский пояснил «Донецким новостям» механизм сбора средств. «При поселении налоговый агент (которым является или гостиница, или другое место временного проживания) должен взять сумму этого туристического сбора в зависимости от времени проживания туриста, который является плательщиком. Потом эту сумму фиксируют, и ежеквартально отчитываются. По отчету эти средства перечисляют в местный бюджет», – уточнил он.

Начальник Управления экономического и инвестиционного развития акцентировал, что данное решение вступает в силу со дня публикации в газете «Славянские объявления». На данный момент соответствующая информация готовится к печати. «Мы заинтересованы, чтобы это произошло быстрее», – резюмировал он.

Также в ходе сессии депутаты утвердили перечень налоговых агентов (гостиницы, отели, пансионаты и пр.) по взиманию туристического сбора в Славянске, который состоит из 11 юридических лиц.

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