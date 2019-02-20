Почти треть промышленного потенциала Донбасса незаконно вывезена в Россию, – Порошенко. Новости

Цена, которую Украина платит за российскую агрессию на Донбассе, имеет широкий и многомерный характер. Кроме прямых военных последствий, Украина столкнулась с наиболее масштабными гуманитарными вызовами со времен независимости. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе 73-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), которое транслировали украинские телеканалы, заявил президент Петр Порошенко.

«Объекты критической инфраструктуры, электроснабжения, газо- и водопроводы, поврежденные обстрелами, требуют срочного ремонта», – сказал он.

Президент акцентировал внимание, что мирное население продолжает сталкиваться с серьезными рисками для своей безопасности из-за насыщения неподконтрольной части Донбасса минами и другими взрывоопасными предметами. «Эти районы, по заключению ООН, уже стали наиболее заминированным регионом в мире. Чтобы преодолеть гуманитарные последствия российской военной агрессии, за последние пять лет агентства ООН собрали более 460 млн. долл. США. Мы благодарны за помощь, оказанную нашими международными партнерами миллионам людей, которые в этом нуждаются», – отметил Порошенко.

Он также остановился на экономических и экологических убытках, причиненных российской агрессией. «27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов. Остальные предприятия не могут полноценно функционировать из-за нехватки профессиональных кадров, финансовых ресурсов и потери кооперационных связей с другими частями Украины», – сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что экологическая ситуация на неподконтрольном украинской власти Донбассе также ухудшается, в том числе из-за затопления угольных шахт, что создает риск загрязнения воды. «У линии контакта существует ряд потенциально опасных объектов, которые через регулярные обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации могут стать эпицентром экологической и технологической катастрофы. И это далеко не полный перечень проблем, которые принесла на нашу землю российская агрессия», – уточнил Петр Порошенко.

Напомним, что, по словам Порошенко, Кремль наращивает военный потенциал на границах с Украиной, в Крыму и на Донбассе и готовится к полномасштабной войне.

Читайте также: