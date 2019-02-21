Сами жители: В Покровске создали первый театр (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) создан театр, который получил название «Первый театр Покровска». Об этом «Донецким новостям» рассказала актриса театра Елена Ермоленко.

«Первый театр Покровска» – любительский, в нем играют непрофессиональные актеры. На сегодняшний день трупа насчитывает 19 участников – учителя, менеджеры, журналисты, лидеры общественных организаций, домохозяйки и студенты.

«В Покровске не было своего театра – ни профессионального, ни любительского. Были лишь театральные студии для детей и юношества. А вот именно площадки, на которой могли бы реализовать себя взрослые люди, не было. Все началось с поста Татьяны Моисеевой-Шиленко в Facebook. Она хотела реализовать актерские амбиции, но театра в городе не было. Тогда Татьяна решила, что необходимо найти единомышленников и самим его создать. Сразу откликнулись несколько человек, в том числе и Александр Мельнийчук, который является единственным среди нас профессиональным актером, поэтому его и выбрали режиссером», – рассказала Елена.

Александр Мельнийчук сейчас учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. Но уже имеет сценический опыт – в его портфолио около 20-ти спектаклей, сыгранных в театрах Донецкой области, Александр выступал в одном спектакле и с Ольгой Сумской. Он как раз и придумал название новому «учреждению культуры». «Пусть пока будет "Первый театр Покровска". У нас в городе никогда не было театра, мы – первые», – обмолвился во время одной из репетиций режиссер, и наименование прижилось.

Площадку для репетиций предоставили местные предприниматели – супруги Николай и Наталья Головко. В качестве премьерной пьесы выбрали скетч-комедию «Прелести измены, или История одной квартиры», которая состоит из 6-ти миниатюр, объединенных единой темой. Такой вариант предложил режиссер – играть хотели все, а ролей не хватало. В итоге, в день премьеры на сцену вышел почти весь актерский состав.

«На постановку ушло меньше полугода. Формат пьесы выигрышный для нас – в каждой из миниатюр задействовано 2-3 актера, и мы могли репетировать независимо друг от друга. Ведь театром мы занимаемся в свободное от работы или учебы время», – пояснила Елена Ермоленко.

Премьера состоялась 16 февраля в серебряном зале центральной городской библиотеки им. Шевченко. Спектакль пришлось давать дважды в один день, т.к. число зрителей превысило ожидания новой труппы и вместимость зала библиотеки.

«Зрители наш театр приняли, проект состоялся. Сейчас кроме Покровска собираемся выступать в городах области. Предложения поступают со всех сторон. Коллектив не против пожертвовать своим личным временем и для участия в благотворительных акциях», – отметила Ермоленко.

На данный момент основная проблема «Первого театра Покровска» – отсутствие своей площадки. Для привлечения финансирования коллектив участвует в грантовых проектах. Так, в конце прошлого года международная организация «Британский совет» в софинансировании с Покровским горсоветом проводила питчинг социальных проектов, в котором принял участие и «Первый театр Покровска». «Проект написала Татьяна Моисеева-Шиленко. После защиты он вошел в пятерку лучших инициатив. Благодаря этому событию, театр получит на свое развитие 28 тыс. грн. Они пойдут на приобретение реквизита, рекламной продукции и музыкальной колонки», – резюмировала Елена.

Фото предоставлены Еленой Ермоленко

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