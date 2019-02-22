Рукописи не горят: В «ДНР» рассказали об архивных документах Донетчины. Новости

В 2014 году неподконтрольную украинским властям территорию Донетчины отключили от государственного реестра регистрации актов гражданского состояния, но бумажные архивы в «ДНР» сохранились. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил «начальник отдела ЗАГС министерства юстиции ДНР» Виталий Багмет.

По его словам, сейчас в «ДНР» переносят бумажные данные в собственный электронный реестр. «Архивный фонд – порядка 62 тыс. книг об актах гражданского состояния. Чтобы ними наполнить [электронный реестр], нужно время. Первоначально мы вносим текущие записи. Переходим на электронные, но отказываться от бумажных мы не будем – рукописи не горят», – сказал он.

«К нам часто обращаются граждане с вопросом, остались ли у нас архивы Донецкой области. Сотрудники наших ЗАГСов весь архивный фонд сохранили. На сегодняшний день в архиве хранятся записи о рождении, смерти, браке, изменении имени за период с 1920-го по 1931 годы, а также с 1934-го по октябрь 2014 года. С ноября 2014 года по настоящее время – это те записи, которые сделаны архивами ЗАГСов ДНР», – заявил Багмет.

Он сообщил, что в Донецке в одном из «ЗАГС ДНР» сейчас можно получить повторные документы о регистрации актов гражданского состояния, сделанные до октября 2014 года на всей территории Донецкой области: «Граждане, которые, например, регистрировали брак в Краматорске, Дружковке, Артемовске, могут получить повторное свидетельство о браке у нас».

Как сообщалось ранее, всего в 2018 году в «ДНР» было выдано 76 тыс. «свидетельств актов гражданского состояния», из них – порядка 50 тыс. первичные, и 26 тыс. – повторные. Кроме того, в «ДНР» утверждают, что в прошлом году выдали более 10 тыс. «свидетельств о рождении».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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