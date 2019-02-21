В 2-3 раза ниже: Сравнение зарплат в промышленности «ДНР» и подконтрольной Донетчины. Новости

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В 2-3 раза ниже: Сравнение зарплат в промышленности «ДНР» и подконтрольной Донетчины

ДН

21.02.19 06:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» в 2018 году среднемесячная зарплата в ведущих отраслях экономики была в 2-3 раза ниже, чем на подконтрольной украинской власти части Донецкой области. Об этом свидетельствует сравнительный анализ, проведенный «Донецкими новостями».

Так, 15 февраля в ходе заседания «народного совета ДНР» профильные «министры» отчитались о работе своих ведомств за 2018 год. В том числе, озвучили средний уровень заработной платы в некоторых сферах промышленности.

В свою очередь, Главное управление статистики Донецкой области публикует ежемесячные отчеты о средней номинальной заработной плате в разрезе отраслей экономики. Итоговые данные за 2018 год еще не озвучены, поэтому ниже приведены предварительные результаты, согласно помесячной статистики.

Также на заседании «нарсовета ДНР» было заявлено, что в 2018 году в «республике»  в целом среднемесячная заработная плата составила 10 892 руб. (4 482 грн, $ 166)*, в декабре – 11 500 руб. (4 733 грн, $ 175). Для сравнения – на подконтрольной части Донетчины показатель по году – 9 691 грн ($ 350)**, в декабре – 11 298 грн ($ 408).

Среднемесячная заработная плата в Донецкой области в 2018 г.

Отрасль

В «ДНР»*

На подконтрольной Украине части Донетчины

Уровень средней з/п за 2018 г. в «ДНР» к подконтрольной части Дон. обл.

в среднем за 2018 г.

в декабре 2018 г.

Металлургия

14 990 руб.

(6 169 грн, $ 228)

12 423 грн

($ 449)

14 621 грн

($ 528)

-50%

Машиностроение 

12 600 руб.

(5 185 грн, $ 191)

10 502 грн

($ 379)

13 407 грн

($ 484)

-51%

Энергетика

15 715 руб.

(6 467 грн, $ 239)

10 089 грн

($ 364)

12 767 грн

($ 461)

-36%

Химическая промышленность 

9 000 руб.

(3 704 грн, $ 137)

9 267 грн

($ 335)

10 289 грн

($ 372)

-60%

Строительство 

10 900 руб.

(4 486 грн, $ 166)

8 420 грн

($ 304)

9 524 грн

($ 344)

-47%

Легкая промышленность

5 700 руб.

(2 346 грн, $ 87)

6 893 грн

($ 249)

8 188 грн

($ 296)

-66%

Пищевая промышленность

9 200 руб.

(3 786 грн, $ 140)

9 427 грн

($ 340)

12 854 грн

($ 464)

-60%

 

* По данным профильных «министерств ДНР», перерасчет в гривны и доллары – по курсу «центрального республиканского банка» на 29.12.2018

** По данным Главного управления статистики в Донецкой области, перерасчет в доллары – по курсу НБУ на 29.12.2018

Наибольший разбег в оплате труда отмечается в легкой промышленности (в «ДНР» оплата труда в 3 раза ниже, чем на подконтрольной Донетчине), химической и пищевой промышленности (разница в 2,5 раза).

В ходе заседания «народного совета ДНР» также был заслушан доклад «министра угля и энергетики» Руслана Дубовского. Однако он не сообщил показатель по оплате труда в угольной отрасли. Ограничился лишь указанием среднемесячной зарплаты самых высокооплачиваемых специальностей: ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя) – 25 264 руб. (10 399 грн, $ 384), проходчики – 22 713 руб. (9 347 грн, $ 345). Отметим, что эта информация вызвала возмущение среди шахтеров, которые заявили, что в реальности оплата труда ниже.

В свою очередь, Главное управление статистики в Донецкой области не публикует данные в разрезе отдельных специальностей. Тем не менее, в целом в угольной промышленности на подконтрольной Донетчине средняя зарплата (среди всех специальностей) в 2018 году составила 10 490 грн ($ 379), в декабре – 12 336 грн ($ 446). Согласно данным сайта по трудоустройству «Труд.com», в 2018 году в Донецкой области вакансии на позиции горнорабочего выставлялись со средней заработной платой в 25 090 грн. ($ 906).

Сравнивая уровень заработных плат по обе стороны линии разграничения, следует учитывать, что в «ДНР» стоимость продуктов питания аналогична украинским, а цены на промтовары – выше. В «республике» по сравнению с Украиной дешевле лишь коммунальные услуги, проезд в городском транспорте и стоимость топлива.

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