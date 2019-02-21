В 2-3 раза ниже: Сравнение зарплат в промышленности «ДНР» и подконтрольной Донетчины. Новости

В «ДНР» в 2018 году среднемесячная зарплата в ведущих отраслях экономики была в 2-3 раза ниже, чем на подконтрольной украинской власти части Донецкой области. Об этом свидетельствует сравнительный анализ, проведенный «Донецкими новостями».
Так, 15 февраля в ходе заседания «народного совета ДНР» профильные «министры» отчитались о работе своих ведомств за 2018 год. В том числе, озвучили средний уровень заработной платы в некоторых сферах промышленности.
В свою очередь, Главное управление статистики Донецкой области публикует ежемесячные отчеты о средней номинальной заработной плате в разрезе отраслей экономики. Итоговые данные за 2018 год еще не озвучены, поэтому ниже приведены предварительные результаты, согласно помесячной статистики.
Также на заседании «нарсовета ДНР» было заявлено, что в 2018 году в «республике» в целом среднемесячная заработная плата составила 10 892 руб. (4 482 грн, $ 166)*, в декабре – 11 500 руб. (4 733 грн, $ 175). Для сравнения – на подконтрольной части Донетчины показатель по году – 9 691 грн ($ 350)**, в декабре – 11 298 грн ($ 408).
Среднемесячная заработная плата в Донецкой области в 2018 г.
Отрасль
В «ДНР»*
На подконтрольной Украине части Донетчины
Уровень средней з/п за 2018 г. в «ДНР» к подконтрольной части Дон. обл.
в среднем за 2018 г.
в декабре 2018 г.
Металлургия
14 990 руб.
(6 169 грн, $ 228)
12 423 грн
($ 449)
14 621 грн
($ 528)
-50%
Машиностроение
12 600 руб.
(5 185 грн, $ 191)
10 502 грн
($ 379)
13 407 грн
($ 484)
-51%
Энергетика
15 715 руб.
(6 467 грн, $ 239)
10 089 грн
($ 364)
12 767 грн
($ 461)
-36%
Химическая промышленность
9 000 руб.
(3 704 грн, $ 137)
9 267 грн
($ 335)
10 289 грн
($ 372)
-60%
Строительство
10 900 руб.
(4 486 грн, $ 166)
8 420 грн
($ 304)
9 524 грн
($ 344)
-47%
Легкая промышленность
5 700 руб.
(2 346 грн, $ 87)
6 893 грн
($ 249)
8 188 грн
($ 296)
-66%
Пищевая промышленность
9 200 руб.
(3 786 грн, $ 140)
9 427 грн
($ 340)
12 854 грн
($ 464)
-60%
* По данным профильных «министерств ДНР», перерасчет в гривны и доллары – по курсу «центрального республиканского банка» на 29.12.2018
** По данным Главного управления статистики в Донецкой области, перерасчет в доллары – по курсу НБУ на 29.12.2018
Наибольший разбег в оплате труда отмечается в легкой промышленности (в «ДНР» оплата труда в 3 раза ниже, чем на подконтрольной Донетчине), химической и пищевой промышленности (разница в 2,5 раза).
В ходе заседания «народного совета ДНР» также был заслушан доклад «министра угля и энергетики» Руслана Дубовского. Однако он не сообщил показатель по оплате труда в угольной отрасли. Ограничился лишь указанием среднемесячной зарплаты самых высокооплачиваемых специальностей: ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя) – 25 264 руб. (10 399 грн, $ 384), проходчики – 22 713 руб. (9 347 грн, $ 345). Отметим, что эта информация вызвала возмущение среди шахтеров, которые заявили, что в реальности оплата труда ниже.
В свою очередь, Главное управление статистики в Донецкой области не публикует данные в разрезе отдельных специальностей. Тем не менее, в целом в угольной промышленности на подконтрольной Донетчине средняя зарплата (среди всех специальностей) в 2018 году составила 10 490 грн ($ 379), в декабре – 12 336 грн ($ 446). Согласно данным сайта по трудоустройству «Труд.com», в 2018 году в Донецкой области вакансии на позиции горнорабочего выставлялись со средней заработной платой в 25 090 грн. ($ 906).
Сравнивая уровень заработных плат по обе стороны линии разграничения, следует учитывать, что в «ДНР» стоимость продуктов питания аналогична украинским, а цены на промтовары – выше. В «республике» по сравнению с Украиной дешевле лишь коммунальные услуги, проезд в городском транспорте и стоимость топлива.
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