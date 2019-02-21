В 2-3 раза ниже: Сравнение зарплат в промышленности «ДНР» и подконтрольной Донетчины. Новости

В «ДНР» в 2018 году среднемесячная зарплата в ведущих отраслях экономики была в 2-3 раза ниже, чем на подконтрольной украинской власти части Донецкой области. Об этом свидетельствует сравнительный анализ, проведенный «Донецкими новостями».

Так, 15 февраля в ходе заседания «народного совета ДНР» профильные «министры» отчитались о работе своих ведомств за 2018 год. В том числе, озвучили средний уровень заработной платы в некоторых сферах промышленности.

В свою очередь, Главное управление статистики Донецкой области публикует ежемесячные отчеты о средней номинальной заработной плате в разрезе отраслей экономики. Итоговые данные за 2018 год еще не озвучены, поэтому ниже приведены предварительные результаты, согласно помесячной статистики.

Также на заседании «нарсовета ДНР» было заявлено, что в 2018 году в «республике» в целом среднемесячная заработная плата составила 10 892 руб. (4 482 грн, $ 166)*, в декабре – 11 500 руб. (4 733 грн, $ 175). Для сравнения – на подконтрольной части Донетчины показатель по году – 9 691 грн ($ 350)**, в декабре – 11 298 грн ($ 408).

Среднемесячная заработная плата в Донецкой области в 2018 г.

Отрасль В «ДНР»* На подконтрольной Украине части Донетчины Уровень средней з/п за 2018 г. в «ДНР» к подконтрольной части Дон. обл. в среднем за 2018 г. в декабре 2018 г. Металлургия 14 990 руб. (6 169 грн, $ 228) 12 423 грн ($ 449) 14 621 грн ($ 528) -50% Машиностроение 12 600 руб. (5 185 грн, $ 191) 10 502 грн ($ 379) 13 407 грн ($ 484) -51% Энергетика 15 715 руб. (6 467 грн, $ 239) 10 089 грн ($ 364) 12 767 грн ($ 461) -36% Химическая промышленность 9 000 руб. (3 704 грн, $ 137) 9 267 грн ($ 335) 10 289 грн ($ 372) -60% Строительство 10 900 руб. (4 486 грн, $ 166) 8 420 грн ($ 304) 9 524 грн ($ 344) -47% Легкая промышленность 5 700 руб. (2 346 грн, $ 87) 6 893 грн ($ 249) 8 188 грн ($ 296) -66% Пищевая промышленность 9 200 руб. (3 786 грн, $ 140) 9 427 грн ($ 340) 12 854 грн ($ 464) -60%

* По данным профильных «министерств ДНР», перерасчет в гривны и доллары – по курсу «центрального республиканского банка» на 29.12.2018

** По данным Главного управления статистики в Донецкой области, перерасчет в доллары – по курсу НБУ на 29.12.2018

Наибольший разбег в оплате труда отмечается в легкой промышленности (в «ДНР» оплата труда в 3 раза ниже, чем на подконтрольной Донетчине), химической и пищевой промышленности (разница в 2,5 раза).

В ходе заседания «народного совета ДНР» также был заслушан доклад «министра угля и энергетики» Руслана Дубовского. Однако он не сообщил показатель по оплате труда в угольной отрасли. Ограничился лишь указанием среднемесячной зарплаты самых высокооплачиваемых специальностей: ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя) – 25 264 руб. (10 399 грн, $ 384), проходчики – 22 713 руб. (9 347 грн, $ 345). Отметим, что эта информация вызвала возмущение среди шахтеров, которые заявили, что в реальности оплата труда ниже.

В свою очередь, Главное управление статистики в Донецкой области не публикует данные в разрезе отдельных специальностей. Тем не менее, в целом в угольной промышленности на подконтрольной Донетчине средняя зарплата (среди всех специальностей) в 2018 году составила 10 490 грн ($ 379), в декабре – 12 336 грн ($ 446). Согласно данным сайта по трудоустройству «Труд.com», в 2018 году в Донецкой области вакансии на позиции горнорабочего выставлялись со средней заработной платой в 25 090 грн. ($ 906).

Сравнивая уровень заработных плат по обе стороны линии разграничения, следует учитывать, что в «ДНР» стоимость продуктов питания аналогична украинским, а цены на промтовары – выше. В «республике» по сравнению с Украиной дешевле лишь коммунальные услуги, проезд в городском транспорте и стоимость топлива.

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