Бежала на красный: В Донецке девочка попала под авто. Новости

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Бежала на красный: В Донецке девочка попала под авто

ДН

21.02.19 07:28dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 20 февраля на бульваре Шевченко, в районе остановки «Торговый университет»: на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали с переломом ключицы и сотрясением, она была без сознания, но позже пришла в себя.

Многие очевидцы ДТП отмечают, что девочка бежала на красный сигнал светофора:

  • Никита: «Так она на красный бежала»;
  • Марина: «Да, она на красный бежала...».

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