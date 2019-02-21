Не нужно ждать выборов: Политолог о поиске решения конфликта на Донбассе. Новости

В Украине в этом году нужно создать рабочие группы из политиков и экспертов, которые бы профессионально занимались поиском решения конфликта на Донбассе, без предвыборных лозунгов. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Фесенко.

Он акцентировал, что в Украине не хватает внутреннего политического консенсуса для выступления с активной позицией по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на международном уровне. «Два измерения поиска такого консенсуса. Одно – это межведомственный консенсус. Насколько я знаю, и это не является большим секретом – нет межведомственного консенсуса. Есть разногласия в позициях разных ведомств. МИД недостаточно выполняет роль координатора в поисках такого консенсуса», – сказал он.

По его словам, экспертам нужно объединиться в работе над единой позицией украинских властей и привлечь к обсуждению решения конфликта на Донбассе не только МинВОТ, но и СБУ, и Министерство обороны Украины, и другие министерства и ведомства.

«И нужен консенсус хотя бы с ядром тех политических сил, которые готовы воспринимать компромиссную модель урегулирования конфликта на Донбассе. Это нужно делать прямо сейчас – во время электоральных соревнований. Не нужно ждать, когда и кто станет новым президентом, каким будет коалиционное большинство. Нужно уже сейчас это делать – создавать рабочие группы», – считает Фесенко.

«Нашим международным партнерам нужно намекать, что необходимы уполномоченные лица по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе – и со стороны ООН, и со стороны Европейского Союза. ОБСЕ – такая необходимость возникла в свое время, есть Мартин Сайдик. Сейчас будет меняться Европейская Комиссия, и нужно толкать их к тому, чтобы с их стороны были соответствующие представители», – добавил политолог.

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