Сводка из зоны ООС за 20 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе 11 раз незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В целом противник выпустил по позициям украинских войск 125 мин калибрами 120 и 82 мм. В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В штабе отметили, что, помимо минометов, противник вел обстрел из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским военным велся прицельный снайперский огонь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские опорные пункты:

из минометов калибром 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;

из минометов калибром 120 мм – вблизи села Водяное;

из минометов калибром 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Широкино;

из снайперского оружия – в районе города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – около Новоалександровки;

из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи хутора Вольный (Золотое-4);

из минометов калибром 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Катериновка;

из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новотошковского.

С начала текущих суток огонь по украинским позициям противник не открывал.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 260 единиц. Под огнем оказались поселки Александровка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере Донецка; Ясиноватая и село Крутая Балка; горловские поселки Доломитное, шахт им. Гагарина и Изотова; села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред) и Саханка на юге. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. За сутки в результате обстрелов в ДНР было повреждено 3 дома».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Молодежное, Лозовое и Логвиново. Огонь велся из арторудий калибром 152 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».