Украина теряет поколение детей на неподконтрольных территориях, – Тука. Новости

Из-за российской пропаганды, которую несколько лет используют в школах «ДНР» и «ЛНР», Украина теряет поколение детей, проживающих на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Георгий Тука.

«Мы теряем, потому что никаких контраргументов и влияния на детей, которые проживают на оккупированной территории, мы, к сожалению, не имеем», – сказал он.

«На подростков мы еще можем оказывать какое-то влияние, потому что с возрастом дети вместе с родителями или бабушками и дедушками начинают пересекать линию столкновения по разным делам. Некоторые продолжают обучение в школах на свободной территории, некоторые – в университетах на свободной территории», – продолжил Тука.

По его словам, самая большая проблема – это влияние российской пропаганды на детей школьного возраста. «С детьми более старшего возраста легче находить контакт, а что касается малышей – это очень большая проблема, которую создали оккупанты фактически с первых дней захвата территории Украины», – заявил замминистра МинВОТ.

«Внедряются такие тезисы, как "триединый народ", что украинцев просто не существует, что это какие-то "россияне-предатели", которые сами себя придумали, и их нужно выпороть, как когда-то крепостных барин порол, и после этого они станут "нормальным русским народом"», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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