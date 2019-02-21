В «ДНР» рассказали о количестве «актов гражданского состояния». Новости

В 2018 году в «ДНР» увеличилось количество «актов регистрации гражданского состояния». Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил «начальник отдела ЗАГС министерства юстиции ДНР» Виталий Багмет.
«Для подтверждения факта госрегистрации актов гражданского состояния отделами ЗАГС ДНР в 2018 году выдано 76 тыс. свидетельств, из них – порядка 50 тыс. первичные, и 26 тыс. – повторные. В 2017 году было немного меньше – было выдано порядка 70,5 тыс. свидетельств», – сказал он.
«Кроме этого, для подтверждения родственных отношений, смены фамилии, отсутствии фактов первичной регистрации, а также при первичной регистрации смерти или рождения выдаются справки. В 2018 году выдано справок более 70 тыс., в 2017-м – порядка 68 тыс.», – добавил Багмет.
Ранее в «ДНР» заявляли, что с начала прошлого года по 13 декабря 2018 года «территориальными отделами ЗАГС» было составлено 4 315 записей актов о браке.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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