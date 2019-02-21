Хорошо, что не на скорости: На Луганщине у маршрутки отпали колеса (Фото). Главная

В Луганской области у маршрутки «Северодонецк – Боровское» отвалились колеса. ДТП произошло 20 февраля. Об этом сообщают очевидцы в Facebook.

«Ну, ехала маршрутка Северодонецк-Боровское, ну, отвалились колеса... Хорошо, что только тронулся с остановки, а не на скорости... 20.02.19, 14:50», – пишет автор поста.

Пользователи соцсетей обсуждают данную ситуацию, отмечая, что водитель несет ответственность за здоровье и жизнь пассажиров:

Сергей: «А в данном случае барабан на месте. Не проверил затяжку гаек на колесах»;

Марина: «Избушка осталась без колес, печально смотреть на отсутствие сервиса для пассажиров»;

Оксана: «Эти машины уже очень давно в таком состоянии, никто их чинить не горит желанием, осмотры они не проходят, водилы, кстати, тоже утром нормального осмотра не проходят»;

Валентин: «Вопрос безопасности и комфорта. То кардан отпал на Лесной даче… В маршрутках ездим мы, наши жены, дети, вот в погоне за баблом все другие аспекты переходят на второй план»;

Светлана: «Речь идет о неисправном транспорте. Выпускают на линию негожий транспорт. А ведь несет не только водитель ответственность за жизнь людей. Да чей бы он ни был, этот транспорт, но он должен быть исправным и в надлежащем состоянии… В этом транспорте люди ездят, а не скот»;

Виталий: «Тех осмотр куплен, ежедневный осмотр перед выездом не произведен! А ведь это же человеческие жизни».

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