Ситуация в пунктах пропуска днем 21 февраля. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «13:36. Горловка. Стоим на ДНР уже 9 часов, еще не известно, сколько ждать».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «13:36. "Каргил". Знакомый звонил, говорит стоит с 5:45 в основной, не факт, что проедет»;

Сергей: «13:36. "Каргилл": в сторону Донецка пипец».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «11:32. Еленовка в Украину. Машин 50. Движение норм»;

Роман: «12:42. "Перлина" до 3 туалета»;

Виктория: «12:49. Еленовка льготная очередь, с 5:15 выехали в 10:00, на "Перлыне" машин 70, все стоит»;

Роман: «12:53. Ну чего же стоит. Машин на 30 протянули из этих 70»;

Роман: «13:50. Новотроицк основной. Очередь на подъеме. В Украину»;

Catty: «13:51. В Еленовке в сторону Украины машин мало, сейчас может даже пусто, пост прошли минут за 40»;

«La La»: «13:56. Ппц долго, стояла с 11:30 в Еленовке в Украину. Хотя машин было немного»;

Catty: «14:25. А вот на "Перлине" в сторону Украины машин много, очередь аж за знаком "90"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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