В «ДНР»: В Горловке показали цены на продукты в супермаркете (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в супермаркете «Аверс». Цены на продукты она показала в соцсети.

Так, детские соки (объем 250 мл) «Тема», «Агуша» продаются по цене от 29 руб. (12 грн по местному курсу на 22.02.2019).

Цены на сливочное масло (упаковка 250 г) стартуют от 40 руб. (16,5 грн), стоимость йогуртов в больших стаканчиках – от 39 руб. (16,1 грн). Торты (вес 1 кг) стоят 137-150 руб. (56,6-62 грн).

Также на полках – приправы, в том числе с украинскими названиями.

Крупы (упаковка 1 кг):

рис – от 64 руб. (26,4 грн);

горох – от 44 руб. (18,1 грн);

манка – от 45 руб. (18,6 грн);

фасоль – 153 руб. (63,2 грн).

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