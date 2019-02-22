Попросил закурить: В «ДНР» до смерти забили мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Иловайске (Донецкая обл.) пропал местный житель, которого позже обнаружили мертвым. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».
Отмечается, что о пропаже 27-летнего парня в «полицию» заявили его родственники. По подозрению в убийстве был задержан местный житель, избивший пропавшего мужчину до смерти. «Злоумышленник 1977 года рождения находился возле подъезда своего дома. В это время мимо проходил незнакомый ему мужчина, который попросил закурить. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник нанес около 10 ударов потерпевшему по голове», – заявила представитель «МВД ДНР».
В «полиции» утверждают, что, когда фигурант понял, что его оппонент мертв, решил скрыть следы преступления и перетащил труп в находящийся неподалеку парк.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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