Страшно, но мы привыкли: Будни жителей прифронтового поселка Мироновский (Фото). Новости

Прифронтовой поселок Мироновское (Донецкая обл.) расположен всего в 4 км от линии разграничения. Зимой 2015 года во время боев за Дебальцево населенный пункт подвергся массивным обстрелам. Сейчас снаряды в поселок не долетают, но звуки боевых действий здесь слышны постоянно.

«Разбитый вот один дом, часть дома. Тут погибла девочка, а там дом полностью сгорел. Снаряды летели, попадали. Там – зеленый дом, снаряд прямо рядом упал. 15,5 тыс. населения было здесь. Люди разъехались. А поселок был красивейший, хороший», – вспоминает местный житель Николай.

«Мы уже привыкли. Бывает страшно, но мы уже привыкли. Уже так не стреляют, слава Богу, что надо прятаться. Мы в 2015 году уезжали совсем отсюда», – говорит жительница Мироновского Елена.

Вернуться в прифронтовой поселок после обстрелов 2015 года решились не все выехавшие тогда местные жители. Сейчас в Мироновском проживает около 5 тыс. человек. Большинство предприятий до сих пор не возобновили свою работу, а разрушенные жилые дома в центре Мироновского напоминают декорации из фильмов о войне.

Из-за обстрелов в поселке Мироновское закрыли школу-интернат, в которой учились свыше 50 детей. Но, несмотря на близость к линии фронта, местные жители возвращаются к мирной жизни, и даже устраивают литературные вечера.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: