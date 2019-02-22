В «ДНР» назвали количество «зарегистрированных» новорожденных за год. Новости

В «ДНР» в 2018 году выдали более 10 тыс. «свидетельств о рождении». Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил «начальник отдела ЗАГС министерства юстиции ДНР» Виталий Багмет.
«В прошлом году было составлено более 10 тыс. 600 актов о рождении. В прошлом году родители стали более ответственно подходить к регистрации рождения ребенка. Есть месячный срок – в течение месяца должны зарегистрировать. Если этот срок нарушается, родители подвергаются административному наказанию. Это штрафные санкции, составляется протокол», – сказал он.
«В 2018 году составлено на 43 протокола меньше, чем было составлено в 2017 году. По цифрам: 276 – 2017 год и 233 – 2018 год», – добавил он.
Как сообщалось ранее, всего в 2018 году в «ДНР» было выдано 76 тыс. «свидетельств актов гражданского состояния», из них – порядка 50 тыс. первичные, и 26 тыс. – повторные.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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