Консервы, молочные продукты, соки: В Горловке показали цены в «республиканском» супермаркете (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в «Первом республиканском супермаркете». Цены на продукты она показала в соцсети.

Так, литр сока в тетрапаке в супермаркете стоит от 48 руб. (19,8 грн по местному курсу на 25.02.2019), есть соки по 104 руб. (43 грн).

Сыры продают по цене от 347 руб. (143,4 грн) за кг, кетчуп – от 30 руб. (12,4 грн) за упаковку в 300 г, курицу – по 220 руб. (90,9 грн) за кг. Сельдь соленая в банке (400 г) стоит 134 руб. (55,4 грн), баночка весом 200 г – 71 руб. (29,3 грн).

Сырокопченые колбасы – от 472 руб. (195 грн), сметана – от 64 руб. (26,4 грн) за поллитра, сырки в шоколаде – от 13 руб. (5,4 грн), йогурт в стаканчиках – от 13 руб. (5,4 грн).

Стоимость консервов:

мясной паштет – от 34 руб. (14 грн);

шпротный паштет – от 22 руб. (9 грн);

сардины – от 68 руб. (28 грн);

скумбрия – от 97 руб. (40 грн).

Читайте также: