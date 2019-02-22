Сводка из зоны ООС за 21 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, в том числе 4 раза незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов 3-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных:

из минометов калибром 120 мм, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное;

из минометов калибром 82 мм – у населенного пункта Пески;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинских военных вблизи населенного пункта Крымское: из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибром 82 мм и минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибром 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Катериновка.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 130 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, район аэропорта на севере города; Ясиноватая и село Крутая Балка; горловские поселки Доломитное, Зайцево, шахт им. Гагарина и 6/7; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред) и Саханка на юге. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Смелое и Знаменка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».