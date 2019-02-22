«Аланы Путина»: Переселенка рассказала, кто и как пытал ее в «ДНР». Новости

Уроженка неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) и бывшая пленница «ДНР» Ирина Довгань рассказала о событиях 2014 года, своем плене и пытках, которые применяли к ней незаконные вооруженные формирования.

В 2014 году в Донецке женщину после пыток, завернутую в украинский флаг, привязали к столбу, издевались над ней и били у всех на глазах.

«Они меня арестовывали дома. И они сделали обыск. Это мой флаг, который был у меня дома… Это был четвертый день. До этого уже были пытки и после этого были пытки. И я вам хочу сказать, что время, проведенное возле этого столба, было не худшим за те пять дней», – вспоминает переселенка.

Она отмечает, что ее привязанную к столбу, в тот день пытали осетины. «Один из них попал в кадр. А вообще их здесь вокруг было очень много. Там были сложены мешки, как блокпост, и батальон "Восток" под руководством Ходаковского приехал из Осетии. Такой как бы батальон осетин, они назывались "Аланы Путина". И в этот день меня пытали именно осетины, им было скучно, они как-то развлекались. Они хотели меня вывести на блокпост, который уже пристреляла украинская армия, но потом они не выяснили между собой, кто меня будет там привязывать, потому что это опасно, туда летели осколки», – говорит женщина.

«Но поскольку меня уже, так сказать, "вырядили" и сделали эту табличку, то они меня повезли на ближайшую площадь – просто поставить, как бы, чтобы развлекаться. На тот момент это был батальон "Аланы Путина". Это были осетины. И там же чуть дальше подъезжала машина с чеченцами. И один из этих чеченцев достал автомат и сказал: "Все разойдитесь, я ей сейчас прострелю коленную чашечку". И он говорил на своем языке. Потом мне это озвучил. И долго целился... Ну, там были разные страшные моменты», – добавила она.

Сейчас Ирина Довгань проживает в Киеве, а флаг, в который она была завернута привязанной к столбу, стал экспонатом Национального музея Украины во Второй мировой войне.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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