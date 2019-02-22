Задержанный диверсант «ЛНР» прикинулся поваром. Новости

На Луганщине силы специальных операций задержали сторонника «ЛНР». Во время разведки спецназовцы обнаружили диверсионную группу, которая пыталась осуществить прорыв в зоне ООС. Пять человек приближались со стороны «ЛНР» к позициям украинских военных. «Командиром было принято решение вступить в огневой контакт. По результатам огневого контакта был один пленный, остальные – уничтожены», – рассказал военнослужащий ВСУ Николай.

Как пояснили украинские военные, диверсионные группы противник формирует из опытных бойцов, поэтому задание поймать сторонника «ЛНР» было не из легких.

Задержанный – 54-летний участник незаконных вооруженных формирований родом из неподконтрольной украинским властям Голубовки (до переименования – Кировск, Луганская обл.). По его словам, «служить» в НФВ пошел в 2017 году из-за безденежья, в рядах «ЛНР» за «службу» получал 19 тыс. руб. (7,8 тыс. грн по курсу местного банка на 22.02.2019) в месяц.

«Работы не было, семью кормить надо было – вот и решил пойти, попробовать. Я – стрелок-повар. Но у меня ноги никудышные, руки тоже. Печку растопить, завтрак, обед, ужин приготовить», – поясняет свои «обязанности» мужчина.

Украинские военные его словам не верят. Они обнаружили в сети интернет видео, на котором его награждают в «ЛНР» «орденом за мужество». Сейчас с задержанным работают спецслужбы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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