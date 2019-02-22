Президенту предлагают переименовать Донецкую область. Новости

Президенту Украины предлагают передать полномочия областного центра Мариуполю, а Донецкую область – переименовать. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства.
«Предлагаю лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь. Причина такого решения основывается на том, что руководство и жители этого города в своем большинстве проявили нелояльность к государству Украина и стали на сторону российских оккупантов. В противоположность им жители Мариуполя выступили на стороне независимого государства Украина и принимали активное участие в его защите от российской оккупации», – говорится в тексте петиции.
«Предлагаю переименовать Донецкую область в Мариупольскую, назначить его [Мариуполь] административным центром бывшей "Донецкой" области. За мужество и стойкость, проявленную во время военных действий по защите Украины и подконтрольных ей территорий, присудить статус города-героя», – заявил автор петиции.
На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 19 февраля, собрала 12 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 87 дней.
Напомним, в июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко поручил на тот момент губернатору Донецкой области Сергею Таруте перенести работу Донецкой облгосадминистрации в Мариуполь. Через 4 месяца после этого, со сменой губернатора региона облгосадминистрацию Донецкой области перенесли в Краматорск, где она и находится сегодня.
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