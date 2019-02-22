Нет сил скитаться: Президента просят предоставить переселенцам жилье. Новости

Президента Украины просят предоставить переселенцам социальное жилье. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства.

«Прошу Вас пересмотреть политику жилья для переселенцев. Уже нет сил скитаться по съемным квартирам как последние бомжи... И не имея никакой надежды на собственное жилье, и это касается в большей мере пенсионеров и инвалидов, а ведь мы тоже люди и хотим иметь свой угол», – говорится в тексте петиции.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 19 февраля, собрала 28 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 87 дней.

Как сообщалось ранее, в еще одной петиции президента Украины просят содействовать введению беспроцентного кредитования на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Эта петиция по состоянию на сегодняшний день собрала 992 голоса, сбор подписей продолжается.

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