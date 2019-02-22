Проверки, пособия и пенсии переселенцев: Очередная петиция президенту. Новости

Президента Украины просят отменить проверки переселенцев, увеличить размер пособия ВПЛ и дать возможность законному представителю или родным получать пенсию для пенсионера, который постоянно проживает на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства.

«Отменить вообще проверку переселенцев с востока, которые официально трудоустроены за пределами временно оккупированной территории! Можно сделать систему контроля более современную, это позволит экономить время как самих переселенцев, так и работников социальных служб. Одно простое правило – автоматизировано, есть вычет налогов – есть выплаты, не платятся налоги – нет выплат», – говорится в тексте петиции.

Автор обращения также предлагает увеличить размер адресной помощи, которую сейчас в размере 442 грн получают трудоспособные переселенцы для частичной компенсации расходов на аренду жилья.

«Если человек на момент начала вооруженного конфликта проживал на временно оккупированной территории, официально трудоустроен, и подал заявление в соцзащиту, установить эти выплаты хотя бы на уровне прожиточного минимума, а деньги на это взять, забрав финансовую помощь на проживание у народных депутатов, которые зарегистрированы за пределами Киева, они могут спокойно на общих основаниях арендовать жилье, и даже официальная зарплата депутата позволяет арендовать достойное жилье», – отмечает он.

«Для тех, кто по состоянию здоровья не может работать и есть подтверждающие документы, для таких категорий установить выплаты на уровне не менее 2-х прожиточных минимумов», – сказано в петиции.

Кроме того, автор петиции предлагает отменить сроки пребывания пенсионеров за пределами неподконтрольных Украине территорий, и отменить их постоянные проверки: «Можно сделать проверку раз в год, например, в учреждении банка путем любой банковской операции с картой. Дать возможность законному представителю или родным получать пенсию пенсионера, который постоянно проживает на временно оккупированной территории, а по недополученным выплатам для тех людей, которые вступили в права наследства, возможность получить по наследству пенсию человека от которого она перешла по наследству».

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 19 февраля, собрала 24 голоса из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 87 дней.

Как сообщалось ранее, в еще одной петиции президента Украины просят содействовать введению беспроцентного кредитования на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Эта петиция по состоянию на сегодняшний день собрала 994 голоса, сбор подписей продолжается.

В еще одной петиции президента Украины просят предоставить переселенцам социальное жилье, по ней также идет сбор подписей.

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