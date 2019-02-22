Президента просят защитить имущественные права граждан на неподконтрольном Донбассе и в Крыму. Новости

Президента Украины просят защитить имущественные права граждан на неподконтрольном Донбассе и в Крыму, гарантированные Конституцией. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства.

«С целью защиты конституционных прав граждан Украины (ст. 41 Конституции Украины) на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и значительной продолжительностью отсутствия суверенитета Украины на данных территориях, необходимо немедленно законодательно урегулировать применение права приобретательной давности (ст. 344 Гражданского кодекса Украины) относительно имущества всех форм собственности на оккупированных территориях, поскольку бездействие в данном вопросе может привести к потере имущественных прав в судах Украины согласно законодательству Украины», – говорится в тексте петиции.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 20 февраля, собрала 15 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 87 дней.

Как сообщалось ранее, в еще одной петиции президента Украины просят содействовать введению беспроцентного кредитования на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Эта петиция по состоянию на сегодняшний день собрала более 1 тыс. голосов, сбор подписей продолжается.

В иной петиции президента Украины просят предоставить переселенцам социальное жилье, в еще одном обращении – отменить проверки ВПЛ и увеличить адресную помощь.

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