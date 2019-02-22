Жители села на Донетчине требуют восстановить транспортное сообщение с Краматорском. Новости

Жители села Дмитровка (Славянский р-н, Донецкая обл.) требуют от президента Украины восстановить транспортное сообщение с Краматорском, от местных властей за 5 лет люди этого не добились. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства.

«Мы, жители села Дмитровка, Славянского района Донецкой области, обращаемся в органы власти с требованием: восстановить местное транспортное сообщение Дмитровка – Краматорск. В селе Дмитровка был автобусный рейс Дмитровка – Краматорск. С началом военных действий в 2014 году его отменили, с тех пор транспортное сообщение Дмитровка – Краматорск отсутствует», – говорится в тексте петиции.

«Жители села вынуждены преодолевать пешком 5-7 км в сложных погодных условиях и при отсутствии тротуаров и освещения. Люди добираются на работу, в больницу, аптеки, учебные заведения и государственные учреждения. Жители села обращались с этим вопросом в сельский совет, районный совет и областную госадминистрацию. Спустя 5 лет проблема не решена», – сказано в документе.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 19 февраля, собрала 19 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 87 дней.

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