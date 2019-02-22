В «ДНР» назвали сроки исчезновения «республики» при нынешнем уровне убыли населения. Новости

В 2018 году численность постоянного населения «ДНР» сократилась почти на 30 тыс. человек и на 1 января 2019 года составила 2 276,6 тыс. человек против 2 306,3 тыс. человек в 2017 году. Об этом сегодня, 22 февраля, заявила «министр здравоохранения» «ДНР» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

По ее словам, уровень рождаемости уменьшился с 5,1 (в 2017 году) до 4,6 на 1 тыс. населения, а уровень смертности остался прежним – 14,6 на 1 тыс. населения, в результате чего естественная убыль населения составила – 10 (против – 9,5 в 2017 году). «При таких темпах "вымирания" населения республика через 10 лет потеряет 300 тыс. человек, а через 75 лет – все население, если сегодня мы не предпримем срочных мер на уровне государства», – отметила министр.

Удельный вес лиц пенсионного возраста среди обслуживаемого учреждениями здравоохранения населения вырос, и на сегодня составляет 31,7% (2017 год – 27,7%), лиц трудоспособного возраста – 55,4% (2017 год – 58,7%).

На долю детского населения в возрасте от 0 до 15 лет приходится 12,9% (2017 год – 13,6%). «Таким образом, демографическая нагрузка на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста, так называемый "коэффициент иждивенчества", возросла и составила 806 человек, что неблагоприятно сказывается на и без того сложной демографической ситуации», – заявила Долгошапко.