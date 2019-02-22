От 65 до 100%: В «ДНР» рассказали об износе оборудования больниц. Новости

В «ДНР» во многих учреждениях здравоохранения износ оборудования и аппаратуры составляет от 65 до 100%. Об этом сегодня, 22 февраля, заявила «министр здравоохранения» «ДНР» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«Большинство больниц требуют капитального ремонта, особенно – пострадавшие в результате обстрелов. Потребность учреждений здравоохранения республиканского и муниципального уровней в капитальных расходах на данный момент составляют 390 млн руб. (по местному курсу на сегодня, 22 февраля, 161 млн грн)», – заявила министр.

Ранее сообщалось, в «ДНР» по итогам 2018 года перечислили болезни, которые приводили к смерти населения.

Напомним, что в неподконтрольном украинской власти Донецке показали, в каком плачевном состоянии находится нулевой этаж одного из центральных медучреждений, известного как бывшая Областная центральная клиническая больница (ОЦКБ), позднее переименованная в Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ им. Гусака).