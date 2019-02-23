Ситуация в пунктах пропуска утром 23 февраля: Проезда ожидали 300 авто. Новости

Сегодня утром, 23 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 февраля через КПВВ последовало 36000 человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8335 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» – 7750 человек и 1300 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7290 человек и 1370 транспортных средств;

«Гнутово» – 4190 человек и 910 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8380 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/45;

«Марьинка» – 30/50;

«Новотроицкое» – 45/50;

«Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Надежда: «7:04. Майорск жесть. Сплошная очередь»;

Надежда: «9:31. Нормально пропускают. Пеших не много. Говорят проверка какая то».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «6:27. Время 7:30 (мск). Каргил: льготы 60 машин, основная около 90 машин (начало спуска с моста оканчивается)».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «5:22. Еленовка до третьего туалета (примерно 100)».

КПВВ «Гнутово»:

Татьяна: «8:17. На Октябре очередь в Украину около 40 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.