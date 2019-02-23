Ситуация в пунктах пропуска днем 23 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Андрей: «11:45. На Горловке в сторону Украины пеших нет вообще, в 11:00 (мск) было, на паспортном 5 человек. На Майорске в сторону Бахмута тоже не много и быстро проходили. Все удовольствие из Горловки до Бахмута за 2 часа 30 мин. Пешим ходом»;

Андрей: «11:48. Из Украины на паспортном Никитовки было не много человек 50. Машин на Майорске из Украины сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка»:

Марина: «12:48. На Каргил в Украину около 10 льготки и около 15 обычная на 13:50 (мск).

Марина: «13:21. На 13.50 (мск) Каргил в Украину машин около 15 общей и около 10 льготки, только после запуска»;

Марина: «14:09. На Каргил в Донецк очередь огромная, машин 150 примерно, на съезде в балку конец основной, льготка конец на вторых биотуалетах, до блоков в 3 ряда».

КПВВ «Новотроицкое»:

Елена: «11:59. На Еленовке мало машин»;

Феликс Шуняков: «12:27. Еленовка пусто»;

Сергей: «13:50. Еленовка в Украину сразу на проверку. В Донецк машин 15»;

Сергей: «14:13. Новотроицкое в обе стороны сквозняком».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» и «Гнутово» на данный момент не сообщается.

Напомним, сегодня на КПП «Еленовка» подорвался автомобиль. Есть погибшие и раненые.

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