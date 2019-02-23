В Покровске боролись с вандализмом с помощью «дирижерских палочек» (Фото). Новости

Сегодня, 23 февраля, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) стартовала акция против вандализма. «Точкой отчета» послужила скульптурная композиция знаменитому украинскому композитору Николаю Леонтовичу, который в начале ХХ века жил в нынешнем Покровске и создал легендарную композицию «Щедрик».

«Скульптура Леонтовича, установленная в августе 2018 года на входе в парк "Юбилейный", почти сразу пострадала от рук вандалов. Неизвестные отломили дирижерскую палочку. Мы же изготовили 100 стилизованных под дирижерскую 33-сантиметровых палочек из бука, окрашенных в цвет бронзы»», – рассказала «Донецким новостям» инициатор антивандальной акции, директор исторического музея Покровска Ангелина Рожкова.

Одну палочку сегодня утром сотрудники музея «вручили» Леонтовичу – на место отломанной. Часть – оставили у скульптурной композиции. На листовке указали суть: если кто-то хочет сломать – пусть ломает такую палочку, а лучше не ломать, а созидать.

«Смысл акции в том, чтобы обратить внимание общественности на проблему вандализма. От него ведь страдают не только скульптуры. Злоумышленники ломают лавочки, разбивают фонари. Но как есть те, кто ломает, так и те, кто создает. И создающих, я уверена, большинство», – подчеркнула Рожкова.

Организаторы предложили всем желающим стать участниками акции – сделать фото с дирижерскими палочками и разместить их в соцсети Facebook с хэш-тэгом #мипротивандалізму.

Напомним, 26 августа 2018 года года в Покровске, у входа в парк «Юбилейный», установили скульптурную композицию, посвященную Леонтовичу. Однако скульптура не простояла и месяца, ее повредили вандалы: отломали с руки постамента дирижерскую палочку.

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