Количество погибших в автомобиле на КПП «Еленовка выросло (Фото). Новости

В сегодняшнем подрыве автомобиля на «республиканском» КПП «Еленовка» двое мирных граждан погибли, один ранен. Об этом сообщают местные интернет-издания.

Отмечается, что жители неподконтрольного украинской власти города Снежное возвращались с подконтрольной территории Украине части Донетчины, куда ездили за пенсией.

По словам выжившего мужчины, в момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и машину занесло.

Карета «скорой помощи» забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу.

Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать – в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Пользователи в социальных сетях отмечают, что взрыв произошел между блокпостами:

NK: «Это в 50-100 метрах от нулевого днровского блокпоста... Мины наложили. С того автомобиля ничего не осталось... Разорвало на куски и выгорело до тла ... Рядом валяется мужчина (скорее всего, водитель), ноги оторвало... Жах»;

Валерия: «Так это получается он на разделительной подорвался? Там, где все сьезжают на односторонку уже перед "нулем"? С утра там уже куча народа проехала – как так-то?»;

Вано: «Нет. То дальше, через 100 м. Там вдалеке за мужиком в черном баррикада, "ноль" днр. А в этом месте все уже гонку прекращают. Там надо аккуратно проезжать между бетонными блоками, которые раскрошило. Может, не знал дороги, разогнался, а тут бетон. И он ушел на разделительную...»;

«Временный»: «Ситуация по взрыву на Еленовке от очевидца, которому очень доверяю – автомобиль (вероятнее всего, микроавтобус) наехал на противотанковую мину. В 100 м от нулевого орков. Разорвало даже рядом стоящие бетонные блоки… машина (что осталось от нее) выгорела до тла, рядом труп без ног».

Напомним, сегодня, 23 февраля, в 14:00 (мск) при пересечении линии соприкосновения через КПП «Еленовка» подорвался гражданский автомобиль.