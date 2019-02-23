Взрыв микроавтобуса на Донбассе: Появились новые подробности (Видео). Новости

Пострадавший в результате сегодняшнего взрыва пассажирского микроавтобуса в районе КПП «Еленовка» («ДНР») рассказал подробности происшествия. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По его словам, в микроавтобусе было 8 пассажиров и водитель, большинство вышли на «нулевом» блокпосту и пересели в другой автобус.

Микроавтобус выехал на грунтовую разделительную полосу и в этот момент произошел взрыв. Водитель погиб на месте, пассажирка скончалась в больнице. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

При этом в социальных сетях высказывают три версии причины взрыва: мина, взрыв газобаллонного оборудования и теракт.

Филипп: «Ну что, ждем очередную котоламповую историю про укродрг, которая заминировала дорогу прям перед носом орков»;

«Добрый»: «Укро дрг. Не иначе»;

Валерия: «Угу, а те клоуны на блокпосту в трех метрах куда смотрят в это время? Вместе с ДРГ водку жрут?»;

Андрей: «Диверсанты днр установили и сами все определили. Клоуны»;

Сергей: «Заминировали разделительную полосу, а знаки не поставили»;

Дмитрий Кобзев: «Это надо быть какими тварями – на разделении полос возле блокпоста поставить мину. Гореть в аду»;

Андрей: «Взрыв произошел в 14:00. Уверен, что до этого там проехало много машин. Вопрос – откуда взялась мина в 14 часов? Почти все едут по встречке и в этом месте съезжают к "нулю"»;

Влад: «Там и люди выходят когда очереди собирают...»;

Susy64: «Баллон рванул? Не знаю. Не специалист. Очень слабая попытка оправдать "нашихмальчиков". Попробуйте еще раз»;

Максим: «И опять перевозы людей губят в жажде за наживой. Женщину (мать перевоза) жалко. Царствие ей небесное. А по перевозам еще минус один».

Также опубликовано видео с места взрыва.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в 14:00 (мск) при пересечении линии соприкосновения через КПП «Еленовка» подорвался гражданский автомобиль. Жители неподконтрольного украинской власти города Снежное возвращались с подконтрольной Украине территории, куда ездили за пенсией.

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