Из гаубиц опять? У соседки окно с балкона выпало. Новости

Сегодня, 23 февраля, во временно неподконтрольном Донецке «ДНР» устроила салют в честь 23 февраля. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они возмущены тем, что в центре города стреляют из тяжелого вооружения.

Татьяна: «Центр, салют»;

Елена: «У соседки сейчас выпало стекло с балкона»;

Павел: «Салют. Окна дрожат... Из гаубиц опять?»;

Елена: «У моих хата вздрогнула на цирке от салютов их падлючих»;

Донецкий: «Да, из гаубиц. Если штукатурка сыпется – это они. Я уже забыл как оно».

Напомним, сегодня, 23 февраля, около 14:00 (мск) при пересечении линии соприкосновения через КПП «Еленовка» подорвался гражданский автомобиль. Жители неподконтрольного украинской власти города Снежное возвращались с подконтрольной Украине территории, куда ездили за пенсией.

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