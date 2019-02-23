Из гаубиц опять? У соседки окно с балкона выпало. Новости

Сегодня, 23 февраля, во временно неподконтрольном Донецке «ДНР» устроила салют в честь 23 февраля. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Они возмущены тем, что в центре города стреляют из тяжелого вооружения.
- Татьяна: «Центр, салют»;
- Елена: «У соседки сейчас выпало стекло с балкона»;
- Павел: «Салют. Окна дрожат... Из гаубиц опять?»;
- Елена: «У моих хата вздрогнула на цирке от салютов их падлючих»;
- Донецкий: «Да, из гаубиц. Если штукатурка сыпется – это они. Я уже забыл как оно».
Напомним, сегодня, 23 февраля, около 14:00 (мск) при пересечении линии соприкосновения через КПП «Еленовка» подорвался гражданский автомобиль. Жители неподконтрольного украинской власти города Снежное возвращались с подконтрольной Украине территории, куда ездили за пенсией.
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