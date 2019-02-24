Ситуация в пунктах пропуска утром 24 февраля: Проезда ожидали 235 авто. Новости

Сегодня утром, 24 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 февраля через контрольные пункты последовало 23000 человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 6625 человек и 830 транспортных средств;

«Марьинка» – 6396 человек и 1050 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5918 человек и 1180 транспортных средств;

«Гнутово» – 3070 человек и 775 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7590 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/40;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 20/20;

«Гнутово» – 30/65.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Приходько: «8:43. По состоянию на 09:40 (мск) на блок посту 140 автомобилей, 18 автобусов, до 40 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Анастасия: «6:11. Каргил – очередь на мосту чуток, льгота до половины общей очереди, автобусы 9 шт»;

2109: «7:53. Марьинка в Донецк очередь до второго мусорного бака + 3-4 льготы»;

Ирина: «8:56. Каргил в Украину примерно 40 машин. У подножия моста»;

Ирина: «9:18. Каргил. протяжка в 9:55 (мск), следующая в 10:15. По 12 машин примерно»;

2109: «9:33. Каргил в Донецк около 30-35 машин 2льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Елена: «7:40. Еленовка на 6: 45 по Украине конец очереди между 3 и 4 туалетами»;

Елена: «8:51. На еленовке в Донецк практически пусто»;

Елена: «8:54. Еленовку прошли приблизительно за 1,5 часа с момента открытия. Изначально были около 3 туалета».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» не сообщается.