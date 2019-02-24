Все ценные вещи носит с собой: Переселенка хочет получить жилье в Мариуполе. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Людмила Адамова находит дом у неравнодушных. Хочет получить жилье в Мариуполе, потому что возвращаться на неподконтрольную территорию не собирается.

«Я разводила птицу. Я не смогла, я не ожидала, что это началась как бы война неофициальная или как она называется. Просто говорят: "Надо переждать". И мы все ждали, когда оно все это пройдет», – поделилась Людмила Адамова.

Но переждать не получилось. Какое-то время Людмила жила под Харьковом. В августе прошлого года приехала в Мариуполь, когда ее сыну было необходимо восстановить документы. Сын вернулся в Донецк, потому что приспособиться здесь не смог, а Людмила ехать на неподконтрольную территорию не хочет. «Я являюсь украинкой. Прожила всю жизнь в Украине. И из Мариуполя я никуда не поеду до тех пор, пока мне не выделят жилье», – говорит переселенка.

Сейчас Людмила живет у женщины, с которой познакомилась в больнице. Небезразличная хозяйка не берет плату, потому что ее гостья получает только пенсию по инвалидности, которой едва хватает на продукты. К тому же у женщины проблемы со здоровьем.

Все ценные вещи Людмила носит с собой, потому что не знает когда снова может оказаться на улице.

В департаменте социальной защиты населения (ДСЗН) рассказали, какую помощь предоставляют переселенцам в Мариуполе. «Для того, чтобы быть обеспеченным жильем, необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг с вопросом постановки на квартирный учет в исполком Мариупольского горсовета. После этого будет рассмотрен вопрос размещения такого лица в наших социальных общежитиях, которые сооружены на территории города Мариуполя именно для внутренне перемещенных лиц», – сообщила начальник отдела по гуманитарным вопросам ДСЗН Юлия Прилипина.

Также согласно государственной программе поддержки ВПЛ могут рассчитывать на адресную помощь на покрытие жилищных расходов.

Напомним, президента Украины просят предоставить переселенцам социальное жилье. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства. Как сообщалось ранее, в еще одной петиции президента Украины просят содействовать введению беспроцентного кредитования на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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