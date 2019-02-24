А город подумал ученья идут: В Луганске прогремел взрыв (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске 23 февраля на территории комендатуры прозвучал взрыв. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Луганск: «Что за взрыв на городке? У меня треснуло окно»;

Сергей: «А город подумал ученья идут»;

Кирилл: «Взрыв в комендатуре на 30-м квартале»;

Тина: «Мабудь 23 февраля отмечают, салютуют».

При этом в группе «Луганщина У» говорится о совершенной диверсии на территории военной комендатуры Жовтневого района Луганска. Она находится по адресу 30-й квартал, дом 4 (бывшее здание «Укргазбанка»). «Результат: минус 1 военный грузовой автомобиль, 3х300», – говорится в сообщении.

Также опубликовано фото взорванного автомобиля:

При этом сообщений от «ЛНР» подтверждающих или опровергающих взрыв на данный момент нет.