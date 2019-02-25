Похороны на Луганщине обходятся дороже, чем на Донетчине. Новости

В 2018 году средняя стоимость одних похорон на подконтрольной украинской власти Луганской области оказалась на 18% дороже, чем на подконтрольной Донетчине. Об этом свидетельствует анализ данных Министерства регионального развития, проведенный «Донецкими новостями».
Так, на подконтрольной украинской власти части Донецкой области насчитывается 1 023 кладбищ. В 2018 году на них проведено 32 тыс. захоронений.
В области зарегистрированы 22 ритуальные службы, а также 106 предприятий различной формы собственности, оказывающие ритуальные услуги. Согласно официальному отчету Минрегиона, в прошлом году они оказали услуг на 43 млн 943 тыс. грн. Средняя стоимость одних похорон составила – 3 867 грн.
На подконтрольной украинской власти части Луганской области насчитывается 812 кладбищ. В 2018 году на них похоронено 11 тыс. чел.
В области официально работают 16 ритуальные службы, а также 54 предприятий по оказанию ритуальных услуг. В прошлом году они оказали услуг на 2 млн 166 тыс. грн. Средняя стоимость одних похорон составила – 4 564 грн.
Оказание отдельных ритуальных услуг в 2018 г.
Донецкая обл.
Луганская обл.
кол-во, шт. / услуг
Средняя цена 1 шт. / услуги, грн
кол-во, шт. / услуг
Средняя цена 1 шт. / услуги, грн
Копка могилы
11 827 000
1 333
359 000
867
Гробы
7 215 000
1 026
290 000
449
Венки
5 085 000
233
192 000
138
Изготовление памятников (каменные, бетонные и пр.)
2 993 000
5 679
288 000
1 540
Установка памятников
626 000
1 799
нет данных
нет данных
Изготовление могильной ограды
773 000
1 741
нет данных
нет данных
Установка ограды
205 000
1 367
нет данных
нет данных
Транспортные услуги для организации похорон
4 081 000
903
91 000
229
Всего по стране, по информации Минрегиона, в течение 2018 года ритуальными службами осуществлено почти 483 тыс. захоронений умерших, что составляет 90% от общего количества умерших, которое, по статданным Госслужбы статистики Украины за 2018, составляет почти 535 тыс. чел.
При этом было кремировано 30 тыс. умерших, что составляет лишь 6% от общего количества захороненных умерших. Захоронение путем кремации осуществляются только в городах Киеве, Одессе и Харькове, где функционируют крематории.
Средняя стоимость одного захоронения в Украине в 2018 году составила 5 378 грн, что на 23% дороже по сравнению с 2017 годом (4 385 грн.). Самый высокий показатель средней стоимости захоронения отмечен:
- в Тернопольской области – 9 608 грн;
- в Закарпатской области – 8 931 грн;
- в Одесской области – 8 763 грн;
- в городе Киеве – 7 494 грн.
Дешевле всего похороны обходились:
- в Черниговской области – 2 779 грн;
- в Черновицкой – 3 200 грн;
- в Херсонской – 3 280 грн.
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