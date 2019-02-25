Похороны на Луганщине обходятся дороже, чем на Донетчине. Новости

В 2018 году средняя стоимость одних похорон на подконтрольной украинской власти Луганской области оказалась на 18% дороже, чем на подконтрольной Донетчине. Об этом свидетельствует анализ данных Министерства регионального развития, проведенный «Донецкими новостями».

Так, на подконтрольной украинской власти части Донецкой области насчитывается 1 023 кладбищ. В 2018 году на них проведено 32 тыс. захоронений.

В области зарегистрированы 22 ритуальные службы, а также 106 предприятий различной формы собственности, оказывающие ритуальные услуги. Согласно официальному отчету Минрегиона, в прошлом году они оказали услуг на 43 млн 943 тыс. грн. Средняя стоимость одних похорон составила – 3 867 грн.

На подконтрольной украинской власти части Луганской области насчитывается 812 кладбищ. В 2018 году на них похоронено 11 тыс. чел.

В области официально работают 16 ритуальные службы, а также 54 предприятий по оказанию ритуальных услуг. В прошлом году они оказали услуг на 2 млн 166 тыс. грн. Средняя стоимость одних похорон составила – 4 564 грн.

Оказание отдельных ритуальных услуг в 2018 г.

Донецкая обл. Луганская обл. кол-во, шт. / услуг Средняя цена 1 шт. / услуги, грн кол-во, шт. / услуг Средняя цена 1 шт. / услуги, грн Копка могилы 11 827 000 1 333 359 000 867 Гробы 7 215 000 1 026 290 000 449 Венки 5 085 000 233 192 000 138 Изготовление памятников (каменные, бетонные и пр.) 2 993 000 5 679 288 000 1 540 Установка памятников 626 000 1 799 нет данных нет данных Изготовление могильной ограды 773 000 1 741 нет данных нет данных Установка ограды 205 000 1 367 нет данных нет данных Транспортные услуги для организации похорон 4 081 000 903 91 000 229

Всего по стране, по информации Минрегиона, в течение 2018 года ритуальными службами осуществлено почти 483 тыс. захоронений умерших, что составляет 90% от общего количества умерших, которое, по статданным Госслужбы статистики Украины за 2018, составляет почти 535 тыс. чел.

При этом было кремировано 30 тыс. умерших, что составляет лишь 6% от общего количества захороненных умерших. Захоронение путем кремации осуществляются только в городах Киеве, Одессе и Харькове, где функционируют крематории.

Средняя стоимость одного захоронения в Украине в 2018 году составила 5 378 грн, что на 23% дороже по сравнению с 2017 годом (4 385 грн.). Самый высокий показатель средней стоимости захоронения отмечен:

в Тернопольской области – 9 608 грн;

в Закарпатской области – 8 931 грн;

в Одесской области – 8 763 грн;

в городе Киеве – 7 494 грн.

Дешевле всего похороны обходились:

в Черниговской области – 2 779 грн;

в Черновицкой – 3 200 грн;

в Херсонской – 3 280 грн.

Читайте также: