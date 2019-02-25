В дом было 54 попадания: Жительница Донецка рассказала о ситуации в поселке Октябрьский (Фото, видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке местные «власти» не спешат ремонтировать пятиэтажный дом, который 54 раза попадал под обстрел. Об этом дончанину Игорю Полтавцу рассказала жительница данного дома № 41-а на Кремлевском проспекте.

Дом расположен в поселке Октябрьский (Куйбышевский район города), недалеко от Донецкого аэропорта. Данный район особенно часто подвергался обстрелам в 2014-2016 гг.

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«В наш дом было 54 или 64 попадания – толком не скажу. В первых подъездах повыгорало все до кирпичей. А у иных приходилось по три раза окна менять», – вспоминает женщина, проживающая на 4-м этаже дома №41а.

Она возмущена, что городские «власти» дом не восстанавливают, квартиры не ремонтируют. «Никому ничего не надо. Сказали – ждать до весны. А настолько люди верили. В той власти разочаровались полностью, сейчас добьют до того, что и в этой разочаруются. Потому что город живет и процветает, а мы здесь вообще никому не нужны. Они все разрушают и разрушают потихоньку, и никто ничего не делает», – продолжает она.

По ее словам, в первые годы военных действий за счет гумпомощи из России поменяли окна, но, в основном, в соседнем доме – № 41. «Раньше Россия давала, и хоть окна поставить успели. И как получилось – в дом № 41 все привезли, а про № 41-а забыли. Так в № 41 поменяли все окна, даже в подъезде. А нам поменяли где-нигде, где наиболее сильные попадания были. Пошла в райисполком, а мне там дали отписку – в 2019-2020 году [сделаем]. Ага, пока все окончательно не разрушится и не рухнет… Комиссия была – понаписали объявления, что комиссия будет – так они даже в квартиры не заходили. Пришли на второй этаж. Люди говорят – ну, в квартиру зайди. А он – а что там у вас? Так ты зайди. А он – а вы мне так расскажите. Так что ж это за комиссия?», – жалуется жительница.

«Те, кто всем этим занимались, куда они все прос*али, грубо говоря, – мы не знаем», – возмущается она, добавляя, что сейчас все ремонты жителям приходится делать за свой счет.

Игорь Полтавец показал и соседние жилмассивы поселка.

«Обратите внимание на пятиэтажку – на окна. По ходу, где-то рядом был прилет, поэтому окна все забиты фанерой. И балконы все без стеклопакетов…», – говорит он.

Также он продемонстрировал 9-этажный жилмассив в районе донецкой мечети. «Раньше здесь было многолюдно. Сейчас, как видите, – никого. И тишина, прям, какая-то пугающая», – комментирует он, показывая дома, пострадавшие от обстрелов прежних лет.

Также за домами в посадке еще можно увидеть останки снаряда РСЗО «Град». «И таких "сюрпризов" здесь валяется очень много. Это сейчас снег, не видно. А так идешь – осколки футболяешь», – консатитует Полтавец.

Дончанин посетил центральную часть Октябрьского. «Пару дней назад здесь были прилеты. Причем, днем. Прилетели мины, попали по крышам домов. Сегодня, вроде бы тихо, с утра немного постреляли», – пояснил блогер.

Он показал, что осталось от супермаркета «7 квартал» после попадания в него снаряда:

Разрушен и стоящий рядом с супермаркетом магазин, и далее торговый центр «Сейчас я вам покажу еще один магазин. Можете видеть – стены вообще нет… И здесь когда-то были магазины, сейчас – разбитые окна», – комментирует Полтавец.

А в «будке» по ремонту одежды даже двери вынесли. «На металл, наверное, сдали местные», – предполагает дончанин.

В центре поселка (в районе рынка) установлен мемориал мирным жителям Куйбышевского района и поселка Веселый, погибшим в результате боевых действий с 2014 по 2016 гг.

Как сообщалось ранее, всего в Куйбышевском районе Донецка были частично или полностью разрушены более 3 тыс. домов, из них 2,8 тыс. – частные домостроения. Число поврежденных обстрелами многоквартирных домов – 406.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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