Вдали блокпост – они меня точно видят: Житель Донецка показал разрушенную воинскую часть на улице близ аэропорта (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтовец прошелся по улице Стратонавтов, примыкающей к аэропорту.

Он демонстрирует перекрытую железобетонными блоками улицу, массовые разрушения на ней.

«Слева вдалеке блокпост – они меня сто процентов видят тоже… Как можете наблюдать, троллей нигде нет… Идешь, и холодный пот по спине льется», – комментирует Полтавец.

Людей – никого, «одни вороны». «Идешь – везде осколки от снарядов и гильзы», – дополняет дончанин.

Полтавец отмечает, что пока шел по улице, были слышны несколько снарядов в районе аэропорта, через время частотность звуков обстрелов усилилась. «Пески, северная сторона начала работать. Автоматные очереди пошли», – уточняет он.

Блогер показал единственную в этой части улице пятиэтажку и разбитую воинскую часть около нее. «Вот, где красные кирпичи – раньше был контрольно-пропускной пункт части, стояли ворота. Сейчас ничего нет, как видите. Казармы – здание внутри полностью пустое. Между зданиями казарм вдалеке виден уже аэропорт. Здесь много летало [снарядов], в бывшей воинской части всё побито», – отмечает Полтовец.

Внимание! 18+, в видео присутствует ненормативная лексика

В декабре 2014 года данная воинская часть выглядела следующим образом:

Также Полтавец показал разрушенные жилые дома дальше по улице.

Подписчики блогера делятся своими впечатлениями от увиденного:

Арсений Трубочка: «Сам как-то там проезжал в 2017. Про холодный пот прям в точку»;

«Jane Swan»: «Как же жалко наш Донецк, смотришь на все эти дома и понимаешь, сколько там слез и горя, а где-то и потерянных жизней... Боль и слезы…»;

Сергей Курченко: «Жалко людей. Я как вспомню, как всё начиналось и у нас в Харькове – привезли тогда 4 автобуса людей с плакатами России. Как-же я рад, что их тогда палками мы погнали! Весь Харьков гнал россистов. А вас по правде жалко. Развели!»;

Валерий Гаркавий: «Донецкие такой город угробили. То, что это будет Украина, – это однозначно. Но никто уже не будет отстраивать этот регион таким, каким он был до войны. Таких дотаций как при Яныке не видать. Многие ваши уже обжились и начали бизнес в других городах Украины и успешно. Многие рванут в РФ, другие – сядут. Печалька. Увы, вы в большинстве сами выбрали такую долю. Привет из мирного Днепра»;

Тарас Бондаренко: «Что же натворили, сволочи! Людей жалко».

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